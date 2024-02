Tribunal de Contas promove cultura com exposição de arte no Espaço Cultural

Vinícius Santos com informações do TCE-MS

Dia 1º de março, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul inaugura a "Exposição Talentos do TCE-MS". O evento, aberto ao público, destaca o trabalho de 12 artistas, apresentando uma variedade de obras que vão desde telas e aquarelas até fotografias, no Espaço Cultural do Tribunal.

A solenidade está marcada para começar às 9 horas, no espaço Cultural do Tribunal de Contas, localizado na Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 29, Campo Grande –MS.

O Espaço Cultural do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul foi inaugurado no dia 25 de setembro de 2023, com o objetivo de homenagear artistas representantes das múltiplas linguagens da arte que marcam a cultura sul-mato-grossense.

Os 12 artistas desta edição e suas respectivas obras são:

1. Ana Karolina Monteiro – Fotografia;

2. Caio Rezende – Fotografia;

3. Marycleide Vasques – Fotografia;

4. Fabiana Felix – Fotografia;

5. Priscila Afonso – Fotografia;

6. Wagner Leite Thomaz – Fotografia;

7. Daniela Marques Caramalac – Pintura a base de tinta nanquim, acrílica e lápis de cor;

8. Jane Camy – Pintura a base de álcool;

9. Jaqueline Corrêa - Óleo sobre tela;

10. Suely do Carmo Miranda – Aquarela;

11. Silvana da Silva Sampaio – Óleo sobre tela;

12. Ricardo José – Inteligência Artificial (IA).

A exposição, que se destaca pela diversidade de formas de expressão, visa proporcionar aos visitantes uma experiência enriquecedora no mundo artístico. O evento reforça o compromisso do Tribunal de Contas em promover a cultura sul-mato-grossense.

Serviço - Espaço Cultural do Tribunal de Contas

- Data: 1º de março (sexta-feira)

- Horário: 9 horas

- Local: Sede do TCE-MS, Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 29, Campo Grande –MS

