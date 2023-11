UFMS dará o título de Doutor Honoris Causa há três grandes nomes de MS

Acontece na próxima segunda-feira (27), às 19h no Teatro Glauce Rocha, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a solenidade da outorga do título de Doutor Honoris Causa, que será entregue para destaques dos Direitos Humanos, da cultura e da indústria.

O presidente do Sistema Fiems e líder do setor empresarial sul-mato-grossense, Sérgio Longen; o juiz aposentado e fundador do Instituto Luther King, Aleixo Paraguassú; e a artesã indígena reconhecida e premiada, Catarina Guató, serão os homenageados.

A UFMS dará o título de Doutor Honoris Causa, que é considerado um dos maiores reconhecimentos acadêmicos de uma instituição de ensino superior, às personalidades, que serviram de exemplo para a comunidade universitária e para a sociedade.

Seus nomes foram escolhidos após aprovação do Conselho Universitário da UFMS.

