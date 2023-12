Última edição de 2023: Praça Bolívia acontecerá neste domingo na Capital

Neste domingo (10) acontecerá a 11ª e última edição de 2023 da Praça Bolívia. O ano está se despedindo, e a feira cultural mais tradicional, plural, latina e bonita de Mato Grosso do Sul também.

Dando adeus ao ano de 2023 e se preparando para o ano que vem, essa será a 195ª edição, celebrando também os 18 anos de existência do movimento.

As atividades por lá terão início a partir das 9h, seguindo até às 14h, com muita arte, cultura, artesanato, moda, pratos típicos, antiguidade e colecionismo, e o melhor de tudo: a entrada é gratuita em praça aberta ao público.

O Palco Edgar Mancilla receberá muitas atrações para fechar o ano com chave de ouro. Dentre elas Karla Coronel, Marta Cel, Lincoln Corsino dança flash back, banda Guigz Trio, banda Caminho Livre, banda Skuderia, Niltinho Marron, banda TupíGuará, e Zibia Barreto com a dança árabe. A direção de palco fica por conta do músico e apresentador Lauro Ferrari.

O evento tem apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), que cede som, palco e banheiros químicos, bem como do Governo de Estado, que cede barracas aos feirantes.

Lembrando que a Praça Bolívia retornará somente no dia 11 de fevereiro, com a primeira edição de 2024. Então não perca este evento!

Para mais informações sobre o evento basta, visite as redes sociais Instagram e Facebook.

Serviço

11ª edição da Praça Bolívia de 2023;

Domingo (10);

9h às 14h;

Entre as Ruas Das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira - bairro Santa Fé.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também