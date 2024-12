Último Som do Sesc de 2024 será de samba com show de Pretah

Ação em parceria entre o Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio, com o Shopping Norte Sul Plaza levará a cantora Pretah para encerrar a programação anual do Som do Sesc nesta quinta-feira (26).

O show é às 19 horas, na praça de alimentação, aberto ao público. Pretah apresenta um repertório repleto de músicas brasileiras, como samba, incluindo também canções de compositores regionais.

Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.

