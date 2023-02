Vai lá em casa hoje! George Henrique & Rodrigo estarão na Expogrande 2023

Cuida da sua vida, que da minha o bar cuida! A dupla sertaneja George Henrique & Rodrigo foi confirmada nesta sexta-feira (24), como mais uma das atrações para a Expogrande 2023.

O evento acontece de 13 a 23 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. A data do início das vendas dos ingressos ainda não foi divulgada ao público. Confira:

