Venda liberada! Ingressos para o show do Roupa Nova na Capital já estão disponíveis

“Dona”, “Volta Pra Mim” e “Linda Demais” são só algumas das músicas que a banda Roupa Nova vai trazer de novo para Campo Grande. O grupo foi confirmado para se apresentar no dia 10 de outubro no Shopping Bosque dos Ipês, e a venda de ingressos já está liberada!

O grupo tem rodado o Brasil em turnê especial que celebra os 40 anos de formação. É uma das bandas que ajudaram a formar o movimento de rock da década de 80, no Brasil.

Dona de diversas canções que fazem parte da trilha sonora de muitos, a banda deve apresentar um repertório de sucessos como Volta pra Mim, Anjo, Seguindo no Trem Azul, A Viagem e Coração Pirata.

O evento é organizado pela Duts Promoções. Confira os valores e setores:

Seção VIP - a partir de R$ 200,00 (individual).

Bistrô - a partir de R$ 1.200,00 (serviço de garçonete);

Mesa de prata - a partir de R$ 3.000 (tabua fria + serviço de garçonete);

Mesa Dourada - a partir de R$ 4.000 (tabua fria + serviço de garçonete);

