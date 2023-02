Vou fazer um leilão! Cezar Menotti e Fabiano é mais uma atração da Expogrande 2023

Para de ser tão ciumenta! A dupla Cezar Menotti e Fabiano foi mais uma atração confirmada para a Expogrande 2023. "Os Menotti" como são conhecidos, são donos dos rits Ciumenta, Leilão e Como Um Anjo.

Os shows, que são organizados pela Dut's Entretenimento, ainda não tem data definida para o início das vendas. Confira:

