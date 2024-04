Warner Bros. confirma que está desenvolvendo um Matrix 5

A Warner Bros. anunciou, nesta quarta-feira (3), que está desenvolvendo um quinto filme para a franquia Matrix, um dos principais filmes de ficção científica de todos os tempos, e que contará com direção de Drew Goddard.

Com quatro filmes, esse será o primeiro longa-metragem que não contará com a presença de alguma das irmãs Wachowski na direção do filme. As duas foram responsáveis pela direção da trilogia original, enquanto Lana dirigiu, sozinha, o quarto filme da franquia.

“Drew veio até a gente da Warner com a ideia e nós acreditamos que seria incrível continuar a expandir o mundo de Matrix, horando o legado criado por Lana e Lilly Wachowski há 25 anos e oferecendo uma perspectiva única baseada na visão de Drew”, afirmou Jesse Ehrman, presidente da divisão de produção da Warner Bros., sobre como foi a concepção do novo filme.

Devido o prejuízo de Matrix 4, a Warner Bros. ainda não confirmou se o elenco original do filme estará de volta para participar do quinto filme da franquia.

