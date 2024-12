Com pagamento de 13° e férias, movimento deve aumentar 20% em bares e restaurantes

Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), aponta o faturamento dos estabelecimentos deve crescer cerca de 20% em dezembro, quando se comemora o Natal e Ano Novo, quando comparado a meses comuns.

Para atender esse aumento da expectativa, influenciada pelo pagamento do 13º salário e o maior fluxo de clientes, impulsionado pelas férias escolares e confraternizações.

Em razão desse movimento, 40% dos empreendedores pretendem reforçar suas equipes em dezembro e em Mato Grosso do Sul o setor conta com a parceria do Governo de MS, por meio da Funtrab, que realizou o Qualifica Express, treinando pessoas para atuar em bares e restaurantes, além de entidades como Senac MS e Sebrae MS.

Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, o período representa uma oportunidade crucial para muitos negócios. “Embora 62% dos bares e restaurantes ainda operem sem fazer lucro, o fim de ano traz a chance de reequilibrar as finanças e reduzir prejuízos acumulados. É uma época em que o esforço conjunto de empresários e equipes pode fazer toda a diferença para virar o jogo”, explica.

