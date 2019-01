Com vendas em alta, MS tem 4º melhor resultado do país

As vendas do comércio varejista apresentaram bom desempenho e cresceu em 10,6%, colocando o estado em 4º lugar no ranking de bons resultados do país. O levantamento foi divulgado na última terça-feira (15), e corresponde ao mês de novembro, perdendo apenas para o Pará, Rondônia e Mato Grosso.

O balanço foi feito em todo comércio varejista, abrangendo veículos, auto-peças e em geral. O resultado do estado superou quase em 5 ponto a média nacional, que indica um grau de crescimento de 5,8%.

O impulsionamento se deu pelas promoções da “Black Friday”, o que leva o consumidor a ter confiança e comprar no produtos do comércio local.

Deixe seu Comentário

Leia Também