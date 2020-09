Comércio da fronteira com Paraguai segue fechado

Embora parte das barricadas tenham sido arrancadas e brasileiros já estão entrando em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, divisa com a cidade sul-mato-grossense Ponta Porã, não há uma data definida para reabertura do comércio.

Havia a previsão para as lojas abrirem e receber os clientes nesta terça-feira, dia 29, mas como não há um decreto que oficialize, muitas empresas continuarão fechadas.

É o caso do Shopping China, maior loja de produtos importados das Américas, que informou em sua rede social Facebook que "assim que houver uma data, avisará os clientes".

Do mesmo grupo, o Planet Outlet, localizado ao lado do Shopping China, na entrada de Pedro Juan Caballero pela BR-463, também informou que uma decisão de reabertura será informada nas mídias sociais, e que será "em breve".

Lojas de porte médio e pequeno e que já vinham atendendo os clientes paraguaios passaram a receber brasileiros que cruzam a fronteira.

A presença de militares paraguaios na linha internacional ainda é presente, embora em quantidade menor em relação ao mês passado.

A informação é que não foi definido ainda um protocolo de biossegurança de combate ao coronavírus entre Brasil e Paraguai para o turismo de compras.

Deixe seu Comentário

Leia Também