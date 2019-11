Vitória Ribeiro, com informações R7

Segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (25) pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), o gasto médio dos consumidores na Black Friday deve ser de R$ 1.132.

Os brasileiros devem comprar, em média, três produtos — os preferidos são roupas, eletrodomésticos, calçados e celulares. As lojas online são as preferidas dos consumidores, seguidas de lojas físicas, shopping centers, as lojas de rua e de bairros e os supermercados.

A Black Friday está na 10ª edição e acontece nesta sexta-feira (29). Os dados da pesquisa mostram que 39% dos brasileiros só pretendem comprar produtos com ofertas que realmente valham a pena — o percentual é maior do que o registrado em 2018.

Metade dos brasileiros pretendem fazer compras na data e 11% não devem comprar nada. Os principais motivos para não comprar são falta de dinheiro, prioridade em pagar dívidas e falta de necessidade de comprar algum produto.

A pesquisa mostra que nove em cada dez planejam pesquisar os preços antes de realizar a compra. A pesquisa será realizada por sites e aplicativos, sites de lojas e portais de busca.

Metodologia da pesquisa

O SPC Brasil entrevistou 1.230 consumidores de ambos os sexos, acima de 18 anos e de todas as classes sociais nas 27 capitais brasileiras para identificar o percentual de pessoas que pretendem comprar na Black Friday.

Em um segundo momento, a partir de uma amostra de 624 casos, foi investigado de forma detalhada o comportamento do consumo, gerando um intervalo de confiança de 95%.

