Confira dicas de segurança para comprar na Black Friday

Preocupado com as “fake news e fake preços” com o Black Friday no dia 29, A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), Marcelo Salomão, alertou a população sobre os riscos na hora de comprar no tão esperado dia de promoções em Campo Grande.

Com aproximação de mais uma “mega promoção” realizada por elevado número de estabelecimentos comerciais, principalmente integrantes de grandes redes de lojas os consumidores devem se precaver para não enganos e terminarem sendo lesados na aquisição daquilo que possa parecer interessante.

Salomão alerta para a verificação dos preços, se estão inferiores aos que eram apresentados anteriormente à promoção.

Ele acrescente sobre o risco de cair no ditado conhecido como venda “pela metade do dobro”, que é quando os fornecedores elevam os preços pouco tempo antes da efetivação da “promoção” para enganarem os clientes maquiando descontos que, na realidade não existem.

A orientação é que as pessoas que necessitam adquirir algum produto e que estão aguardando a promoção, que passem pelas lojas que comercializam o item pretendido e o fotografe, de maneira que possa registrar o preço atual para depois avaliar se, realmente, está conseguindo algum benefício, ou se a loja está realizando o que promete.

Salomão avalia que “a grande maioria dos estabelecimentos comerciais vai agir com honestidade. Entretanto é sempre bom o consumidor ficar atento para possíveis ações indevidas”.

Sobre as compras virtuais, a orientação é que os pretensos compradores fiquem atentos para não caírem em armadilhas. Para isso nunca deixem de se certificar que o site é confiável verificando a existência de um ícone de cadeado em algum lugar da página.

O Procon Estadual mantem uma lista de sites não confiáveis à qual você poderá ter acesso a qualquer momento. “Toda a atenção é indispensável para aquisições, seja de qual produto for, de maneira virtual” reafirma Salomão.

