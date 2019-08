Mega-Sena pode pagar R$ 32 milhões nesta terça-feira

Priscilla Porangaba, com informações da Loterias Caixa

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (6), a partir das 20h (horário de Brasília), prêmio principal estimado em R$ 32 milhões. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50

O valor está acumulado porque nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.175, cujo sorteio foi realizado no último sábado (3).

Os números sorteados foram: 07- 25 - 32 - 43 - 53 - 55. Se apenas uma pessoa ganhar o prêmio da Mega-Sena e aplicar o valor na poupança da Caixa, vai receber aproximadamente R$ 118 mil em rendimentos mensais.

Este é o primeiro sorteio da Mega-Semana dos Pais, os próximos serão na quinta-feira (8) e no sábado (10).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país e também no Portal Loterias Online.

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem ainda fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.

