Mega-Sena promete sortear R$ 26 milhões neste sábado

Rauster Campitelli, com informações da Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal vai sortear neste sábado (3) o concurso 2175 da Mega-Sena, que promete pagar R$ 26 milhões a quem acertar as seis dezenas. Os números serão sorteados às 20h, em São Paulo, sendo que as apostas podem ser feitas até às 19h em qualquer casa lotérica do país ou na Loteria Online da Caixa.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números o jogador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. A Mega-Sena paga prêmios aos acertadores de quatro, cinco ou seis números sorteados, dentre as 60 dezenas disponíveis no volante de apostas.

Para concorrer ao prêmio milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

