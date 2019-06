Pelo 11º mês consecutivo desempenho Industrial de MS fica positivo

Mauro Silva, com informações da assessoria

O Índice Geral de Desempenho Industrial (IGDI) de Mato Grosso do Sul foi positivo no mês de abril, sendo o 11º mês consecutivo em que fica acima da linha divisória dos 50 pontos. Em abril, o Índice alcançou 53,5 pontos, indicando uma queda de 0,9 pontos percentual comparado com o mês de março.

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, em abril, as variáveis de avaliação apresentaram o seguinte desempenho na passagem entre os dois meses: recuo nos índices de intenção de investimento, confiança e na participação das empresas com produção estável ou crescente. “Além disso, também há estabilidade na utilização da capacidade instalada e na participação das empresas que contrataram”, revelou.

Ele acrescenta que, quanto à atividade, constata-se que a produção ficou estável em 58,9% dos estabelecimentos. “No mês anterior, esse resultado era de 54,5%. Já a participação das empresas com expansão diminuiu de 18,2% para 12,4%, na mesma comparação. Ou seja, o ritmo de produção menos intenso pode ser a razão que explica a maior cautela apresentada pelos empresários industriais de Mato Grosso do Sul em relação à confiança e a intenção de investimento para os próximos meses”, detalhou.

O coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems destaca que, considerando os dados consolidados, constata-se que, apesar da queda na passagem mensal, o IGDI continuou acima dos 50 pontos no mês de abril. “Na prática, isso indica que, na média geral, o desempenho ainda foi relativamente positivo, segundo a percepção dos empresários respondentes”, finalizou.

O IGDI de Mato Grosso do Sul foi criado pelo Radar Industrial da Fiems e é calculado com base nas pesquisas de Confiança e Sondagem Industrial.

