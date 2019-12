PIB industrial para 2020 é “animador”, diz Longen

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, falou durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (16), sobre os números positivos alcançados pelo setor e uma projeção para os próximos três anos.

Longen disse que os números para 2020 estão mais “animadores”, que 2019 que começou negativo. “O PIB planejado para a indústria no ano que vem é de aumento de 2%. Iniciamos 2019 com números negativos na indústria, chegando perto de 0.8% a nível nacional, porém o setor vem se consolidando, e sendo valorizado nesse governo, juntamente com a agroindústria, com números bastante positivos em 2020 na nossa avaliação”, explicou o presidente.

A agroindústria é o setor que tem maior desempenho no Estado, com mais de 110 empresas, 27.213 mil empregadores e somando R$ 14,2 bilhões no valor de produção, seguida com folga pela indústria sucroenergética e pelas empresas de papel e celulose.

O desempenho industrial do Mato grosso do Sul, em dez anos subiu 36,4%, o que em 2009 somava R$ 39,5 milhões, em 2019 soma R$ 109,6 milhões no PIB industrial. Para 2020, a projeção de aumento é de 6,45%.

Com o projeto industrial 4.0, a Fiems desafia o setor com a modernização da área e dos sistemas. Segundo Sérgio Longen o sistema do Senai e Fiems precisam se adaptar para a competitividade dos seus produtos. “Vejo como muita positividade a nossa ação de inovação e estamos preparados para atender as demandas para 2020”, afirmou.

A projeção para essa melhora e modernização estima que o desempenho industrial nos estabelecimentos, cresça 5,05% nos próximos três anos, com acréscimo de 2,97% no campo de aumento de trabalhadores e 9,86% nas exportações dessas empresas no Estado.

Como pontuou Longen os números do histórico de avaliações do radar industrial da Fiems são positivos. “Os números foram muito bons, a indústria é uma grande força na economia do MS, é importante consolidar esses números cada vez mais”, alegou em defesa dos valores que mostram que do ano passado para 2019 o PIB industrial cresceu de R$ 20,4 milhões para R$ 21,7 milhões e a tendência é aumentar para R$ 23,1 milhões em 2020 e chegar a R$ 27,8 milhões em 2023.

Outro ponto positivo citado por Longen, em 2019 foi o controle dos juros, como o da inflação. “Essa diminuição de juros trouxe alívio tanto para quem deve quanto para quem vai fazer investimentos. Somente no MS em 2019 foram liberados mais de R$ 2 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento (FCO), e desse ano foram cumpridos as ações do rural e empresarial, e permanecendo essas ações que fortalecem a produção, a industrial no MS e no Brasil, vai ser avaliada como uma ação, muito bem organizada e valorizada”, finalizou o presidente da Federação das Indústrias do MS.

