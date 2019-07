Procon encontra variação de 98,07% nos preços de repelentes na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Campo Grande realizou uma pesquisa de preços dos repelente, entre os dias 9 a 11 de julho em 10 estabelecimentos, sendo 5 farmacias e 5 mercados, onde a variação de preço passava dos 90%

Conforme o boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica (SVE), da Secretária Municipal de Saúde (Sesau), na quarta-feira (3) de julho, mesmo com a diminuição dos casos de dengue na nossa capital, procon encontrou diferenças de preços díspares de repelentes nos estabelecimentos de campo Grande

A maior variação, foi encontrada no repelente de 100ml SBP pró advanced, chegando

a 98,07%, sendo o maior valor de R$ 39,99 na farmácia São Bento e o menor valor de R$

20,19 no Supermercado Carrefour, uma outra variação foi encontrada no repelente de 100ml aerossol Repelex Family Care chegando a 75,17%.

Já no repelente de 200ml, a Loção OFF teve a maior variação de 36,94%, sendo o

maior valor de R$ 29,99 no Supermercado Comper, e o menor de R$ 21,90 na farmácia.

Confira a tabela de preços completa :





