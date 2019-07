Procon pesquisa preços de produtos da cesta básica na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) divulgou os valores em uma pesquisa de itens de primeira necessidade que integram a cesta básica e também de produtos de hortifrúti em supermercados de Campo Grande.

No decorrer dos trabalhos, realizados pelo Procon Estadual durante o mês de junho deste ano, foram visitados onze estabelecimentos para levantar valores de itens da cesta básica, os supermercados Assaí, Atacadão, Carrefour, Duarte Rede Econômica, Extra, Fort, Pires, MR Junior, Pague Poko, Lunardi e do Produtor. Para o levantamento de hortifrúti foram doze estabelecimentos com a inclusão da Cooperativa Agrícola.

O superintendente do Procon, Marcelo Salomão, explica que a decisão de pesquisar os itens de primeira necessidade da cesta básica em separado foi para possibilitar que os consumidores possam adquirir os produtos com os preços mais baratos. “Nossa intenção é ajudar a população e facilitar que nesse momento de crise possam comprar os itens mais baratos em variados estabelecimentos”, diz.

No levantamento sobre cesta básica, o Procon comparou o valor de 27 produtos. A maior variação foi encontrada em uma marca de lata de extrato de tomate, com o preço variando 182,39% entre o valor mais baixo e o valor mais alto.

A menor diferença de preços foi encontrada no litro do leite que teve 29,76% entre o valor mais alto e mais baixo cobrado pelos supermercados.

Em relação aos produtos de hortifrúti, o Procon comparou o valor de 59 alimentos. A maior variação foi encontrada no valor do tomate cereja, que apresentou variação de 316,04%.

A menor diferença de preços foi encontrada no quilo da uva Itália ou Rubi que teve 1,30% entre o valor mais alto e mais baixo cobrado pelos supermercados.

