Sextou sem dindin: Banco do Brasil, Itaú e Nubank passam por problemas técnicos

E mais uma vez voltando à era das moedas e cédulas nesta semana, usuários do Banco do Brasil, Itaú e Nubank relatam, nesta sexta-feira (25), que as instituições enfrentam problemas técnicos, principalmente na realização de transferências via PIX.

Segundo o Downdetector, as instabilidades relatadas afetam diversos serviços das instituições, desde login no aplicativo móvel e internet banking até a realização de transferências, seja via PIX ou outros métodos.

As reclamações dos usuários tiveram início por volta das 16h20, e até o momento, nenhuma das instituições se pronunciou sobre a instabilidade ou quando os serviços prestados serão normalizados.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também