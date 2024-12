2025: Aulas na Rede Estadual de Ensino começam em 17 de fevereiro; veja o calendário

A Secretaria de Estado de Educação publicou em Diário Oficial nesta segunda-feira (9), a organização do ano escolar, do ano letivo e do Calendário Escolar para as escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE) em 2025.

O ano letivo será composto por 200 dias de efetivo trabalho escolar, dos quais até 10% serão operacionalizados com Atividades Pedagógicas Complementares (APC), distribuídas aos Diálogos e Planejamento Educacional; Jornada Formativa; Conselho de Classe.

O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 a 31 julho.



O ano escolar de 2025, nas unidades escolares, terá a duração de 225 dias:

- 3 de fevereiro - início do ano escolar

- 3 a 5 de fevereiro - apresentação e lotação dos professores efetivos

- 6 de fevereiro - início da designação dos professores convocados

- 200 (duzentos) dias letivos:



a) 7 de fevereiro início do ano letivo

b) 17 de fevereiro início das aulas

c) 12 de dezembro término do ano letivo.



- 17 a 31 de julho - recesso escolar

- 15 a 18 de dezembro - exame final

- 19 de dezembro - Conselho de Classe Final

- 22 de dezembro - término do ano escolar.

Total de dias destinados aos Exames Finais - 4

Dia destinado ao Conselho de Classe Final - 1

Total de dias do Ano Escolar - 225

Início do Ano Escolar - 3/2/2025

Início do Ano Letivo - 7/2/2025

Início das aulas com estudante - 17/2/2025

Término do Ano Letivo - 12/12/2025

Término do Ano Escolar - 22/12/2025



1° Semestre: 7/2/2025 a 16/7/2025 - 106 dias

2° Semestre: 1º/8/2025 a 12/12/2025 - 94 dias



1° Bimestre: 7/2/2025 a 30/4/2025 - 54 dias

2° Bimestre: 2/5/2025 a 16/7/2025 - 52 dias

3° Bimestre: 1°/8/2025 a 30/9/2025 - 43 dias

4° Bimestre:1°/10/2025 a 12/12/2025 - 51 dias

