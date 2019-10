Alunos da REME já podem confirmar matrícula

Os alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) que quiserem seguir estudando nas escolas municipais já podem fazer a confirmação da matrícula, a partir desta terça-feira (22). Os estudantes das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e das escolas terão até o dia 11 de novembro para confirmar a matrícula.

Mais de 90 mil devem confirmar matrícula. Para fazer a renovação é necessário que os pais ou responsáveis pelo aluno compareçam a secretaria da escola levando consigo um documento de identificação e um comprovante de residência, caso seja necessário atualizar o cadastro. Quem perder o prazo deverá esperar a segunda etapa do cronograma para fazer a matrícula junto com os alunos novos.

Os alunos novos que quiserem entrar em uma escola municipal em 2020 devem realizar pré-matrícula, entre os dias 3 e 22 dezembro. Os pais poderão escolher no site três escolas. A designação será feita no dia 14 de janeiro e os pais terão até o dia 17 do mesmo mês para confirmarem a matrícula nas escolas. Os novos alunos das EMEIs terão a divulgação da primeira lista de alunos inscritos no banco de dados da Semed no dia 14 de janeiro.

A novidade deste ano é que os pais poderão fazer a solicitação de matrícula durante o ano todo.

Nas escolas de tempo integral Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista e Professora Iracema Maria Vicente a pré matrícula será feita no site http://www.matriculasreme.capital.ms.gov.br/ .

Na escola agrícola, Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo e nas escolas do campo a pré-matrícula serão na própria instituição.

