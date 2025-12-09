Menu
Retorno das aulas nas escolas estaduais de MS será no dia 9 de fevereiro

Calendário escolar aponta para 223 dias de atividades e férias no meio do ano será entre 17 e 31 de julho

09 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Alunos da rede estadual já tem data para retornoAlunos da rede estadual já tem data para retorno   (Álvaro Rezende/Secom)

Os alunos das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul estão em ritmo de férias praticamente, mas a data para o retorno das aulas já está previsto pela SED (Secretaria de Estado de Educação): dia 9 de fevereiro de 2026.

O calendário escolar ainda aponta para 223 dias de atividades, com o retorno dos profissionais para preparação do início do ano letivo acontecendo no dia 3 de fevereiro.

A SED publicou a resolução que estabelece as datas, diretrizes e procedimentos que devem ser seguidos por todas as escolas, garantindo o cumprimento da legislação e a continuidade pedagógica ao longo do ano.

O recesso escolar está previsto para o período de 17 a 31 de julho, e o ano escolar será encerrado em 18 de dezembro, após a realização dos exames finais (10, 11 e de 14 a 16 de dezembro) e do Conselho de Classe Final, programado para o dia 17.

O Calendário prevê ainda datas específicas para avaliações bimestrais, funcionamento do programa RAV (Recuperar para Avançar), realização do Pré-Conselho, encontros da Família & Escola — obrigatoriamente aos sábados —, além das orientações para reposições em caso de interrupções das aulas.

