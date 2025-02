Comunidade indígena estrutura Instituto Cacique Enir Terena com apoio do IFMS

Um grupo de artesãs da aldeia Marçal de Souza, em Campo Grande, está estruturando o futuro Instituto Cacique Enir Terena, em homenagem à líder indígena Enir Terena, falecida em 2016.

A iniciativa ganhou impulso no final de 2024, quando o grupo venceu o Edital Nacional conjunto do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério da Mulher.

Entre 123 propostas, o projeto foi contemplado com um prêmio de R$ 100 mil para a criação da instituição indígena e a proteção de uma marca coletiva para o artesanato terena exclusivo.

A elaboração do projeto contou com orientação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFMS, Campus Campo Grande (NEABI-CG), e do Mestrado de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação do IFMS (Profnit). As instituições ofereceram planejamento estratégico e apoio técnico na construção da proposta vencedora.

No dia 6 de fevereiro de 2025, foi realizada a cerimônia de assinatura do convênio entre o grupo de artesãs indígenas da Comunidade Marçal de Souza e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

O acordo amplia as ações já firmadas, garantindo, pelos próximos dois anos, suporte técnico na participação da comunidade em editais técnicos e culturais, realização de pesquisas científicas, palestras, consultoria contínua e inserção da cultura indígena na grade curricular da instituição.

Maria Auxiliadora Bezerra, liderança indígena e filha de Enir Terena, destacou a importância do convênio para a comunidade, ressaltando o feito inédito de contar com uma instituição estruturada para capacitação e gestão, beneficiando uma população que historicamente enfrenta barreiras no acesso a oportunidades.

Entre os resultados esperados do Instituto Cacique Enir Terena estão o fortalecimento da comunidade indígena, a construção de instituições autossustentáveis e a geração de renda, promovendo a preservação da cultura terena.

