Enem: Gabarito e cadernos de questão serão divulgados nesta terça-feira

O gabarito oficial e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão liberados, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a partir das 19h, no horário de Brasília, desta terça-feira (14).

A previsão inicial para divulgação dos gabaritos, segundo o edital do exame, era até o dia 24 de novembro, porém, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palacios, divulgaram a nova data no domingo (12).

Reaplicação do Enem

Começa nesta segunda-feira (13), e segue até a sexta-feira (17), o prazo para o inscrito solicitar a reaplicação do Enem, na Página do Participante. Quem faltou ao exame por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas podem solicitar a realização da prova entre os dias 12 e 13 de dezembro.

