Escola Municipal 'Zezão' se classifica em concurso nacional da CGU

A Secretaria de Integridade Pública, substituta da Controladoria Geral da União publicou o Diário Oficial da União, o resultado da 13ª edição do Concurso promovido em 2024 para selecionar trabalhos no Plano de Mobilização – Escola Cidadã. A Escola Municipal Professor José de Souza, popularmente conhecida como Zezão, no Bairro Oliveira III, em Campo Grande, foi classificada.

Participaram escolas públicas e privadas e o 'Zezão' ficou entre os 27 classificados no Brasil, concorrendo com outros 5.194 títulos de todos os estados brasileiros inscritos e que passaram pelo julgamento da Comissão da CGU. No total, 1.970 escolas participaram do concurso.

Os estudantes vencedores de cada categoria, seus professores orientadores e também as escolas vencedoras na categoria Escola Cidadã receberão certificados impressos de premiação e reconhecimento da CGU.

Segundo a coordenadora de projetos da escola, Maria Silvia de Lima, 1.322 alunos e 45 professores do 5º ao 9º ano participaram do projeto de desenho e redação sobre combate ao bullying e cyberbullying.

Inclusive, um caso na unidade com uma aluna inspirou a coordenadora no tema do Plano de Mobilização. “Uma aluna foi vítima de cyberbullying e a partir daí, mobilizamos toda a comunidade escolar para combater isso. Fizemos várias palestras com a GCM (Guarda Civil Metropolitana) sobre o tema”.

De acordo com o diretor da unidade escolar, José Lira, o projeto foi desenvolvido em cima das ações adotadas pela escola, descritas no plano de ações. “Nós fomos informados por meio de Comunicado Interno da Secretaria Municipal de Educação, no início do ano. Desde que assumimos a direção, temos por propósito inserir nossa escola em projetos que sejam relevantes para nossos estudantes e que ofereçam contexto para significar o processo de ensino aprendizagem de maneira mais eficiente e prática”.

Ao comentar sobre a conquista do Selo Ouro no “Compromisso Nacional com a Alfabetização” e o recente reconhecimento da Escola Municipal Professor José de Souza no concurso da CGU, a prefeita Adriane Lopes ressaltou o compromisso da gestão com a promoção de uma educação de qualidade e inclusiva.

“A educação é a base de uma sociedade mais justa e próspera, e em Campo Grande estamos comprometidos em garantir que nossas crianças tenham as melhores oportunidades desde cedo. A conquista do Selo Ouro e o destaque da Escola José de Souza no concurso da CGU refletem nosso esforço em promover uma educação de qualidade, inclusiva e inovadora. Continuaremos investindo em nossas escolas, em nossos alunos e em nossos professores, porque acreditamos que é através da educação que construiremos o futuro que desejamos para a nossa cidade.”

