Estudantes de direito elaboram “cartilha jurídica” sobre a pandemia

Estudante e professores do curso de direito de uma faculdade particular de Campo Grande lançaram uma cartilha virtual para tirar as principais dúvidas sobre os direitos dos cidadãos durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo os coordenadores do projeto, ele mostrou para os acadêmicos que o Direito está sempre inserido em problemas globais com a crise financeira e sanitária provocada pelo vírus.

“Nossa motivação em elaborar a cartilha veio da situação inédita que estamos vivendo e de como poderíamos engajar os acadêmicos em algo precioso para a sociedade. Como trabalhamos com metodologias ativas, para nós é fundamental envolver teoria com a prática”, explica a professora coordenadora do projeto, Mayara da Costa Baís.

A cartilha “Coronavírus – Informações relevantes à sociedade”, contempla temas como direitos do consumidor, direito do trabalho, direito e garantias fundamentais, direito internacional sanitário, gastos públicos em tempos de calamidade pública, violência doméstica, direito de família, criança e adolescente e psicologia jurídica, direito constitucional e direitos e garantias fundamentais, além de responsabilidade social no ambiente virtual.

“Com a cartilha também estamos cumprindo com o papel social da Instituição de dar informação correta e acessível a todos os cidadãos sul-mato-grossenses de forma ampla e irrestrita. E dar informação de qualidade, em tempo de pandemia, é poder contribuir para que a população possa tomar com segurança decisões cotidianas”, enfatiza Marcelo Salomão, coordenador do curso de Direito da Faculdade Insted.

Serviço: Mais informações sobre a Faculdade Insted podem ser obtidas pelo telefone (67) 3201-5999 ou ainda via WhatsApp no (67) 99258-3521. A Faculdade fica na Rua 26 de Agosto, nº 63, Centro. O site da Instituição é insted.edu.br e nas redes sociais @instedoficial.

