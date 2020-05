Governo prorroga suspensão de aulas nas escolas estaduais até 30 de junho

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Governo do Estado prorrogou novamente a suspensão das aulas presenciais da rede pública de ensino até dia 30 de junho, segundo decreto publicado nesta sexta-feira (15).

A publicação também orienta redes municipais e entidades privadas de Educação Básica para a adotar a medida e evitar a disseminação do coronavírus em Mato Grosso do Sul.

A suspensão das atividades presenciais começou no dia 23 de março e resultou na implementação das aulas remotas por meio de aplicativos e ferramentas digitais para a distribuição dos materiais de estudo.

Com o novo decreto, as escolas seguirão com o funcionamento em escalas e a manutenção de atividades essenciais, como a distribuição dos materiais impressos para os estudantes que não possuem conectividade e dos kits de alimentação escolar, entregues aos alunos e familiares desde o final de abril, em todo o estado.

Deixe seu Comentário

Leia Também