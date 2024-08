Greve do Inep pode suspender realização de Enem dos Concursos

Servidores do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) votarão nesta quarta-feira (14), sobre a greve que pode afetar a realização do Enem dos Concursos. A prova está marcada para acontecer neste domingo (18).

O motivo seria porque os servidores não aceitaram a última proposta de aumento do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Agora, uma reunião deve decidir sobre a manutenção da greve.

Nessa terça-feira (13), houve uma reunião onde o impasse da negociação financeira permaneceu e, com isso, a proposta de reajuste de 9% em 2025 e de 5% em 2026 foi negada pela categoria composta também por servidores do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Conforme os servidores, há riscos de prejuízos às demandas educacionais do País, em meio a uma alta taxa de evasão das carreiras.

Veja nota:

“Servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) votarão nesta quarta-feira (14.08) sobre uma possível greve. Segundo a categoria, se confirmada, a paralisação pode afetar as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), programadas para o próximo domingo”, diz nota.

CPNU – Concurso Público Nacional Unificado

O 'Enem dos Concursos' oferece 6.600 vagas para 21 órgãos da administração pública federal que integram o certame, e mais de 13 mil candidatos classificados ficarão na lista de espera, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias que surgirem.

A nova programação da avaliação prevê a liberação dos cadernos de prova a partir das 21h (horário de Brasília) do mesmo dia de aplicação das provas (18 de agosto). O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado em 8 de outubro.

A divulgação dos resultados finais será no dia 21 de novembro.

