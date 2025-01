IFMS oferta cursos de especialização gratuitos em cinco cidades

Com a oferta de 250 vagas em duas pós-graduações lato sensu, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre inscrições nos processos seletivos especialização gratuita em 'Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica', e 'Ensino de Ciências e Matemática'.

Os cursos serão ministrados nos campi Campo Grande, Corumbá, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com início previsto para este primeiro semestre letivo de 2025.

As vagas para Educação Profissional, Científica e Tecnológica são oferecidas por meio de dois editais distintos. O primeiro atende Campo Grande, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas com 40 vagas em cada unidade, somando 160 no total.



Podem se inscrever, até 31 de janeiro, na Página do Candidato, portadores de diploma de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), em qualquer área de formação. As vagas estão divididas entre servidores do IFMS, público geral e candidatos cotistas.



A seleção será por sorteio eletrônico, a ser realizado até 10 de fevereiro, observando a distribuição das vagas para os diferentes grupos.

Outro Edital oferta 40 vagas em Corumbá para portadores de diploma de graduação, com distribuição entre servidores do IFMS, público geral e candidatos cotistas. As inscrições também seguem até o próximo dia 31.

As vagas 50 para Ensino de Ciências e Matemática são para Campus Campo Grande, com inscrições até 23 de janeiro, na Página do Candidato da Central de Seleção.

O curso é voltado para graduados em Ciências (Química, Física ou Biologia), Matemática e Pedagogia, com prioridade para licenciados que atuam ou não na educação básica, e bacharéis.

Sobre os cursos - Os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos em regime modular, com carga horária total de 360 horas, além de 60 horas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Algumas disciplinas poderão ser oferecidas a distância.

