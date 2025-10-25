Mais de 1 milhão de inscritos fazem o primeiro Enem dos Professores neste domingo

A Prova Nacional Docente (PND) será aplicada pela primeira vez neste domingo (26) em 750 cidades de todos os estados e no Distrito Federal, reunindo 1.086.914 participantes confirmados.

Conhecida como o “Enem dos Professores” ou CNU dos Professores, a PND é voltada para estudantes de licenciaturas que estão concluindo a graduação e para licenciados formados interessados em ingressar no magistério da rede pública por meio de processos seletivos nos estados e municípios que aderiram ao exame.

O objetivo é estimular concursos públicos e aumentar o número de professores efetivos nas redes públicas de ensino.

Os portões abrem às 11h, fecham às 12h e a prova tem início às 12h30, com término previsto para 18h (horário de Mato Grosso do Sul). O local de prova de cada participante está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição, no Sistema PND, que indica ainda atendimento especializado ou tratamento por nome social, quando aplicável.

A avaliação tem cinco horas e 30 minutos de duração e segue a mesma matriz do Enade das Licenciaturas, dividida em duas partes:

Formação geral: 30 questões objetivas e uma discursiva sobre temas ligados à formação docente.

Componente específico: 50 questões de múltipla escolha voltadas às 17 áreas de licenciatura, como artes visuais, ciências biológicas, educação física, letras, matemática, pedagogia e química.

Segundo o MEC, os estados com maior número de inscritos são São Paulo (253.895), Minas Gerais (97.113) e Rio de Janeiro (72.230).

Entre os municípios, São Paulo lidera com 84.633 inscrições, seguido pelo Rio de Janeiro (28.765) e Brasília/DF (18.754).

A área de pedagogia registra o maior número de inscrições, com 560.576 confirmadas, seguida de letras – português (73.187), matemática (72.530) e educação física (65.911).

O Inep, responsável pela aplicação da PND, explica que as redes públicas de ensino podem usar as notas como critério único ou complementar na seleção de professores. 1.508 municípios e 22 unidades da federação aderiram voluntariamente ao exame, que integra o programa Mais Professores para o Brasil, voltado ao reconhecimento, qualificação e incentivo à docência na educação básica.

