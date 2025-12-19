Menu
MS mantém aulas de yoga nas escolas estaduais após acordo com embaixada da Índia

No encontro foram tratadas parcerias em diferentes setores, entre elas na educação

19 dezembro 2025 - 10h23Luiz Vinicius
Eduardo Riedel e Dinesh BhatiaEduardo Riedel e Dinesh Bhatia   (Saul Schramm/Secom)

O governador Eduardo Riedel costurou mais um acordo com a embaixada da Índia, após um encontro com Dinesh Bhatia, embaixador do país no Brasil, nesta quinta-feira, dia 18, para manter as aulas de yogas nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.

Atualmente sete escolas da Rede Estadual contam com aulas de yoga no formato de atividades extracurriculares. São contemplados alunos do ensino fundamental e médio, além da participação também dos servidores das unidades.

No encontro foram tratadas parcerias em diferentes setores, entre elas na educação.

“Participamos da reunião om o embaixador onde repactuamos este acordo para os cursos de yoga em sete escolas estaduais. A formação dos profissionais que dão (aula) yoga é feita justamente com a Embaixada Indiana. Estamos discutindo inclusive a ampliação deste projeto”, afirmou o secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

O secretário inclusive revelou que neste ano houve aulas específicas de yoga para alunos do 3° ano da Escola Estadual Joaquim Murtinho. O objetivo era servir de ferramenta emocional para fazerem a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

