Prazo para inscrição no Sisu termina nesta semana

O prazo das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começou dia 16 e se encerra nesta sexta-feira (24) para estudantes que almejam vagas nas instituições públicas de ensino superior.

Os estudantes devem acessar o Portal Acesso Único do Ministério da Educação. O site disponibiliza informações sobre processos seletivos para o ensino superior, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo em faculdades privadas e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com financiamento especial para cursos superiores.



Todos os processos selecionam através das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso aos auxílios governamentais.

