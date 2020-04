Prefeitura da capital antecipa recesso escolar de julho

A Prefeitura de Campo Grande anunciou nesta quinta-feira (23) que irá antecipar as férias escolares do mês de julho. A medida atinge 108 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) e tem o objetivo de conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) na capital.

Segundo o órgão, a medida será publicada por meio de uma resolução da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O recesso terá início no dia 7 de maio (quinta-feira) e irá até o dia 21, do mesmo mês. A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, explicou que neste período de 15 dias do recesso, não haverá novas atividades curriculares online, pois se trata de uma antecipação das férias.

“Neste momento nossa preocupação é com a saúde dos alunos e profissionais da Educação. Quanto as notas para o fechamento do bimestre, nós estamos realizando um estudo para verificar que tipo de avaliação será aplicada aos alunos no retorno das aulas”, explicou a secretária.

As aulas na Reme foram suspensas no dia 18 de março, obedecendo o Decreto n.14.189, de 15 de março de 2020, mas a medida foi prorrogada conforme o Decreto nº 14.226 do dia 2 de abril. Com isso, as atividades na Reme seriam retomadas no dia sete de maio, caso não houvesse a antecipação das férias.

