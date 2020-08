Rede Estadual de Ensino terá pausa nas atividades remotas esta semana

Mais de 20 mil profissionais e 210 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE) terão uma semana de pausa nas atividades remotas neste final de agosto e início de setembro, entre os dias 31.08 e 07.09.

Durante o período de “recesso”, a Secretaria de Estado de Educação (SED) e as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) seguirão com o funcionamento em escalas, adotado nos últimos meses.

Comunicada pela secretária Cecilia Motta durante a 14ª live realizada pela pasta (no dia 17.08), na página do Governo do Estado no Facebook, a pausa foi reforçada na última segunda-feira (24.08). “Se trata de um período de descanso para todos os nossos profissionais e estudantes envolvidos na execução das atividades remotas. No início de maio, entre os dias 04 e 18, nós tivemos o recesso escolar antecipado e desde então seguimos com as aulas não presenciais. Será um momento de pausa para todos”, destacou Cecilia.

Vale destacar que as atividades presenciais seguem suspensas em toda a Rede Estadual até o próximo dia 7 de setembro.

Aulas remotas

Em prática desde o final de março, as Aulas Remotas contaram com o apoio da plataforma Protagonismo Digital, que funciona como um acervo de ferramentas para o ensino não presencial.

Para complementar esse trabalho, a SED também lançou a parceria com a Google Inc. que possibilitou o acesso aos aplicativos da GSuite for Education, com e-mails criados para todos os estudantes e professores da Rede Estadual, viabilizando o acesso aos canais de suporte às aulas remotas.

Outra parceria firmada durante esse período de atividades não presenciais foi realizada com a Microsoft, que possibilitou a criação de contas que permitem o acesso aos aplicativos do pacote Office 365 e outras ferramentas, agora ao alcance de todos os estudantes e profissionais da educação da Rede Estadual.

Aulas na TV Aberta

Destaque desse período, a transmissão das aulas pela TV Aberta, por meio do sinal digital, levaram o suporte aos estudantes por meio das atividades televisionadas, nos canais da multiprogramação da TV MS Record e também da TV Educativa. Para promover o acesso à todos, a SED também disponibilizou o sinal da transmissão em tempo real, pela internet, diretamente pelo site da Secretaria.

