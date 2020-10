Semana de Ciência e Tecnologia 2020 inicia na segunda-feira

Na segunda-feira (19), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), inicia edição 2020 da Semana de Ciência e Tecnologia (SCT). Pela primeira vez, o evento será realizado em formato virtual.

A abertura poderá ser acompanhada no Youtube do IFMS, a partir das 9 horas, com a participação da reitora, Elaine Cassiano, e do pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Danilo de Sá Teles.

Em seguida, os participantes poderão acompanhar a palestra "Glória: Inteligência Artificial para o fim da violência contra mulheres e meninas", que será ministrada pela professora Cristina Castro Lucas, da Universidade de Brasília (UnB).

Com o tema "Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira", a SCT 2020 será realizada até 23 de outubro.

As atividades são realizadas conjuntamente entre os dez campi do IFMS - Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas -, com o auxílio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi).

Programação -

Os interessados podem conferir a programação e se inscrever para as atividades na página da SCT 2020.

São oferecidas mais de 30 atividades virtuais - entre cursos e palestras -, além das Feiras de Ciência e Tecnologia, do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (Semict) e do Hackathon IFMS 2020.

Para se inscrever nas atividades disponíveis nas salas virtuais, o interessado deve, inicialmente, fazer o cadastro no sistema.

Depois de colocar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no campo login, é preciso criar a senha de acesso, fornecer dados pessoais e informar se é ou não estudante do IFMS. Será enviado um e-mail para que a pessoa confirme o cadastro.

No dia da atividade, o link de acesso à sala estará disponível na página da SCT 2020, tanto na programação quanto na Área do Participante, e será enviado por e-mail ao inscrito.

Como forma de alerta, o inscrito tem a opção de adicionar o compromisso na agenda do Google. Caso desista de participar da atividade, é possível fazer o cancelamento da participação até a data prevista.

Os interessados também podem conferir a programação das salas virtuais de acordo com o campus que organiza a atividade.

