Sisu 2024: única edição do ano deve abrir inscrições em 22 de janeiro

Em 2024, pela primeira vez, o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) terá apenas uma edição — só em janeiro, sem o processo seletivo que usualmente ocorre no meio do ano. Por meio dessa etapa única, os candidatos poderão usar as notas do Enem 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio) para concorrer, em universidades públicas, a cursos cujas aulas começarão tanto no primeiro quanto no segundo semestre.

Segundo o edital publicado nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial da União, as inscrições ficarão abertas entre os dias 22 e 25 de janeiro.

Qual o cronograma?

Inscrições: de 22 a 25 de janeiro de 2024;

Resultados da 1ª chamada: 30 de janeiro de 2024;

Matrículas: 1º a 7 de fevereiro de 2024;

Participação na lista de espera: manifestar interesse entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024;

Resultado das listas de espera: datas serão definidas por cada universidade.

Atenção: mesmo os candidatos que forem aprovados para o 2º semestre deverão seguir o calendário acima, ou seja, fazer a matrícula em fevereiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também