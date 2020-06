UEMS divulga lista de cursos que retornam com aulas remotas na segunda-feira

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou neste sábado (13), que apartir de desta segunda-feira (15), retornam as aulas remotqs de alguns cursos pré estabelecidos pela instituição.



A decisão foi finalizada ontem, após reunião virtual no âmbito da Pro Reitoria de Ensino (PROE), junto aos coordenadores de curso, onde foram avaliados critérios pontuais, considerando o cenário da pandemia no Estado de MS.



Em caso de dúvidas, os estudantes podem procurar as Coordenações dos Cursos.

Abaixo, segue a lista de cursos de cada respectiva Unidade Universitária:



1. Administração - Unidade Universitária de Maracaju



2. Administração – Unidade Universitária de Ponta Porã



3. Agronomia – Unidade Universitária de Aquidauana



4. Agronomia – Unidade Universitária de Cassilândia



5. Ciência da Computação – Unidade Universitária de Dourados



6. Ciências Biológicas – Unidade Universitária de Coxim



7. Ciências Biológicas – Unidade Universitária de Mundo Novo



8. Ciências Contábeis – Unidade Universitária de Ponta Porã



9. Ciências Econômicas – Unidade Universitária de Ponta Porã



10. Computação – Unidade Universitária de Nova Andradina



11. Direito – Unidade Universitária de Dourados



12. Direito – Unidade Universitária de Naviraí



13. Engenharia Ambiental – Unidade Universitária de Dourados



14. Engenharia Ambiental e Sanitária – Unidade Universitária de Dourados



15. Engenharia de Alimentos – Unidade Universitária de Naviraí



16. Engenharia Física – Unidade Universitária de Dourados



17. Engenharia Florestal – Unidade Universitária de Aquidauana



18. Gestão Ambiental – Coxim



19. Letras - Unidade Universitária de Jardim



20. Letras – Unidade Universitária de Cassilândia



21. Matemática – Unidade Universitária de Cassilândia



22. Matemática – Unidade Universitária de Dourados



23. Matemática – Unidade Universitária de Nova Andradina



24. Medicina (5° e 6° ano) - Unidade Universitária de Campo Grande



25. Pedagogia – Unidade Universitária de Maracaju



26. Química (Licenciatura) – Unidade Universitária de Dourados



27. Química Industrial – Unidade Universitária de Dourados



28. Sistema de Informação – Unidade Universitária de Dourados



29. Tecnológico em Gestão Ambiental – Unidade Universitária de Mundo Novo



30. Turismo – Unidade Universitária de Campo Grande



31. Turismo – Unidade Universitária de Dourados



32. Zootecnia – Unidade Universitária de Aquidauana

