3 sets a 2: Brasil vira sobre o Japão e lidera na Liga das Nações

Foi difícil, mas o Brasil conquistou um resultado importantíssimo na VNL (Liga das Nações feminina). Mesmo ficando atrás duas vezes durante o jogo, a Seleção Brasileira buscou a virada sobre o Japão e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 24/26, 26/24, 19/25, 25/20 e 15/11.

Gabi liderou a equipe verde e amarela em pontos, com 24, mas Thaisa também se destacou. A central estreou na VNL, entrando no decorrer da partida, e mudou o ânimo das companheiras. Ainda marcou 11 pontos e ajudou as comandadas de Zé Roberto a manterem os 100% de aproveitamento, com cinco triunfos.

De olho na tabela

O Brasil alcançou a quinta vitória em cinco jogos e, assim, assumiu a liderança da Liga das Nações feminina, com 14 pontos. A Polônia ainda pode retomar a ponta nesta terça, se vencer a Sérvia, às 17h (de MS). Confira a classificação da VNL aqui.

A volta de Thaísa

Fora dos jogos no Rio de Janeiro por conta de problemas físicos, Thaisa enfim estreou na Liga das Nações. A central realmente mudou a dinâmica da partida, dando mais confiança às demais atletas do Brasil. Ela também marcou 11 pontos, sendo quatro de bloqueio.

"Brinquei que era a minha estreia (pela Seleção), como se fosse uma novata. Fiquei muito feliz. Não interessa quem está em quadra, o que importa é a vitória. Vamos sempre tentar nos ajudar. Foi com esse pensamento que eu e outras meninas entramos. É bom estar de volta, e vamos para a próxima", celebrou a atleta.

Próximo compromisso

O Brasil voltará à quadra nesta quinta-feira (30), também às 7h30 (de MS). A Holanda será a adversária, e o sportv2 transmitirá o jogo ao vivo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também