'5Âª Corrida e SaÃºde' do Hospital Adventista do PÃªnfigo acontecerÃ¡ em maio

Desperte o atleta em você! A 5ª Corrida e Saúde promovida pelo Hospital Adventista do Pênfigo já tem data marcada. Neste ano, será realizada no dia 26 de maio, às 7h, na Vila Morena (antiga Cidade do Natal), nos Altos da Avenida Afonso Pena.

Promovendo saúde, bem-estar e entretenimento, a corrida conta com as modalidades: 10km, 5km (corrida e caminhada) e Kids ( 3 a 13 anos).

Haverá também sorteio geral, com os prêmios sendo uma moto 0km, 3 bicicletas e muito mais.

Para se inscrever e saber mais informações sobre a 5ª Corrida e Saúde, acesse o site ou entre em contato pelo WhatsApp (67) 99975-4749.

