Com 2 mil atletas, meia maratona de Bonito agita a cidade neste fim de semana

A 9ª edição da meia maratona Bonito 21K, acontecerá de 1 a 3 de dezembro em meio às belezas naturais de Bonito. Com cerca de 2 mil atletas inscritos e estimativa de mais de 6 mil pessoas visitando a cidade, a competição contará com provas de corrida de rua e de ciclismo.

Além do âmbito esportivo, a prova repete as metas de conquistar o selo de evento lixo zero, iniciada em 2022, visando a preservação do meio ambiente, de contribuir para a promoção do turismo em Bonito, atraindo participantes de todo o Brasil, e de ter um caráter social, por meio de ação beneficente.

“A Bonito 21K é realizada em Bonito, um dos lugares mais belos do mundo e que já foi eleito diversas vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil. A preservação do destino depende da cooperação do homem, da minimização dos impactos e dos resíduos produzidos. Com essa consciência e com o apoio de instituições que possuem a mesma preocupação, como a startup Ciclo Azul, estamos trabalhando para conquistar o selo de evento lixo zero, que visa a redução e a destinação correta dos resíduos, desviando de 90% a 100% dos resíduos do aterro sanitário”, explica Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova.

Serão distribuídos mais de R$ 25 mil em dinheiro em premiações, para os vencedores da meia maratona nas categorias feminina e masculina e dos 121 km do ciclismo speed e MTB feminino e masculino e nas metas da prova de ciclismo, além de mais de 200 troféus para os vencedores das categorias por idade. A bonificação extra caso o recorde das provas de corrida seja batido, de 50% sobre o prêmio do primeiro lugar, será mantida.

A corredora Janine Rodrigues de Oliveira, 31 anos, de Iguatemi, ano passado ficou em segundo lugar na meia maratona, após ter vencido em 2021, e neste ano estará de volta mirando a quebra de recorde e o prêmio extra. “Este ano estou mais voltada para as distâncias longas, venho com uma ótima preparação e com certeza vou tentar a quebra de recorde. Estou bem preparada e quero fazer uma linda corrida”, afirma.

Para impulsionar a coleta seletiva do lixo durante os dias de evento, quem entregar mais lixo reciclável para destinação correta vai ganhar óculos da prova, específicos para prática esportiva. “Os atletas podem ficar tranquilos sabendo que vão curtir o evento com uma consciência limpa, de ter deixado nosso atrativo turístico melhor do que quando eles chegaram”, completa Lívia Medeiros, diretora-executiva da Ciclo Azul.

Outras novidades são a medalha do desafio, para os atletas que encararem os dois percursos, corrida e ciclismo, um circuito de ciclismo kids com entrada gratuita na arena do evento e uma ação social de arrecadação de tênis, que serão doados por meio do Instituto MS + Bonito.

Criada em 2015, a prova investe em certificações que dão mais segurança aos participantes. A meia maratona é homologada junto à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), marca que garante aos atletas a aferição do percurso e a presença de arbitragem especializada para conferência de resultados. Já a prova de ciclismo é arbitrada pela Federação Estadual de Ciclismo.

O evento terá um foco ainda maior na promoção das atrações do município e do Estado. O objetivo é intensificar a divulgação das belezas que Mato Grosso do Sul tem para oferecer aos visitantes. Em oito edições realizadas, foram mais de 8 mil participantes e mais de 24 mil visitantes na cidade, muitos deles vindo a Bonito pela primeira vez e a maioria aproveitando para conhecer um pouco das belezas naturais que a cidade e o Estado oferecem. Por isso, por meio da parceria com a iniciativa Isto É Mato Grosso do Sul, do Governo de MS, neste ano haverá um espaço exclusivo para apresentar as atrações da cidade e de todo o Estado aos corredores e ciclistas.

Nesta nona edição, será realizada novamente a feira com artigos esportivos. A programação contará também com a DJ Larissa Marka animando os participantes e com show do grupo Dueto JK e Banda.

“A Bonito 21K é um evento esportivo que contempla desde atletas amadores, crianças, até atletas de elite. A produção da Bonito 21K tem como referência os maiores e melhores eventos do Brasil e do mundo, visito e participo pessoalmente desses eventos para trazer as tendências para Mato Grosso do Sul, pois queremos oferecer o melhor do segmento para os moradores do nosso estado e ao mesmo tempo mostrar as nossas belezas aos visitantes, promovendo Mato Grosso do Sul em sua melhor versão”, resume a organizadora da prova.

Sobre a prova

Prestes a completar uma década, a Bonito 21K cresce a cada ano em número de participantes e está em constante evolução. A prova é realizada no asfalto e tem, além da meia maratona que carrega no nome, percursos de 5 km, 10 km e o kids, para crianças de 3 a 14 anos.

A prova de ciclismo de estrada conta com percursos de 53 km e 121 km. As inscrições para 2023 já estão encerradas. O credenciamento e a feira começam amanhã, sexta-feira. As provas de corrida acontecem no sábado, com largada às 16h45, e as de ciclismo no domingo, com início às 7h.

A organização é da H2O Ecoturismo, com patrocínio da Heineken 0.0. Apoio: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e Prefeitura de Bonito.

Mais informações pelo site: www.bonito21k.com.br e pelo Instagram @bonito21k.

