A 100 dias da Copa, Brasil vence Alemanha e se fortalece para o Mundial

Faltando 100 dias para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira foi bem e venceu a Alemanha por 2 a 1 nesta terça-feira (11), em Nuremberg. Esta foi a última Data Fifa antes do Mundial.

O Brasil começou bem o jogo e foi para cima. Diferente do que aconteceu contra a Inglaterra, a Seleção aproveitou seu melhor momento para marcar e saiu na frente, ganhando confiança.

Depois do gol, a Alemanha tomou conta e fez pressão, mas o Brasil se defendeu. Em uma jogada ensaiada, a Seleção conseguiu ampliar o placar.

Apesar das mudanças, o Brasil controlou bem a partida, mas sofreu um gol no final. A Alemanha pressionava, deu sustos e tentava marcar. Apesar de ter conseguido, não deu tempo de evitar a derrota.

Copa do Mundo

A Copa do Mundo Feminina de 2023 começa no dia 20 de julho, e será na Austrália e Nova Zelândia.

O Brasil estará no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia da Seleção está marcada para o dia 24 de julho, em Adelaide, contra o Panamá.

