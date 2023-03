Acontece hoje a Copa Jovem MS de Kart na Capital

Acontece nesta sexta-feira (17), às 17h, a Copa Jovem MS, organizada pelo Speed Kart, que irá reunir jovens em uma prova para incentivar os primeiros passos de crianças e adolescentes de Campo Grande no automobilismo do Mato Grosso do Sul.

Segundo Odair Volpe, um dos proprietários do Speed Kart, o objetivo do evento é tentar chamar a atenção dos jovens ao esporte no Estado, que já chegou até mesmo a lançar pilotos internacionalmente.

“Nós da Speed Kart somos apaixonados pelo kartismo, pelo automobilismo, e estamos tentando resgatar esse esporte que está meio em baixa no nosso Estado, e a gente vem incentivando jovens e a garotada. É o kart amador, mas tudo começa aqui, que já até saíram alguns pilotos que estão correndo para fora [do Brasil]”, explicou.

Ao todo são três categorias: mínimo 65 quilos, onde são colocados lastros de peso para que todos corram com 85 quilos; mínimo 85, onde pessoas com 85 quilos ou mais correm, sem a adição de lastros; e a categoria feminina, sem limitação de peso.

No total, são 30 pilotos participando da Copa Jovem, com os 5 primeiros colocados de cada categoria levando para casa um troféu.

A prova terá início às 17h no Speed Kart, localizado na Avenida Calógeras nº 666, no bairro Vila Carvalho, e contará com a participação da Miss MS 2016 e corredora de Kart, Yara Volpe, e o piloto veterano Rafael Motta, que estarão incentivando a garotada durante a corrida.

