Agenda esportiva: confira os jogos deste fim de semana em MS

Brenda Leitte, com ge

O 'sabadou' também pode ser no esporte! Veja o que rola no mundo esportivo de Mato Grosso do Sul neste fim de semana.

Em Campo Grande hoje (20) acontece a CopaFHMS Cadete de Handebol, na parte da manhã, na Escola Eduardo Olímpio, localizada na Rua Lúcia Martins Coelho.

A bola rola em vários municípios pela 9ª Copa Pelezinho Estadual e, na Capital, pela 16ª Copa Pelezinho de Futsal Feminino. Os jogos tem entrada de graça para a torcida nos jogos de sábado (20) a domingo (21).

No Parque Ayrton Senna sábado (20) e domingo (21), serão dias de Campeonato Sul-Mato-Grossense de Atletismo, nas categorias Sub-16, Sub-18 e Adulto. Hoje será das 13h30 às 17h. Já no último dia de disputas será das 7h30 às 11h30.

Neste sábado ainda vai ter bola rolando no Estadual Sul-Mato-Grossense de Futebol Sub-13, pela 1ª rodada da fase classificatória, com seis partidas:

9h30 – Aefa x DS/Ubiratan EC (Leda);

14h – CE União ABC x Cefac/Esquerdinha (Olho do Furacão);

15h – Náutico FC x G. Santo Antônio (Olho do Furacão);

15h – Ismaily x CE Naviraiense (Saraivão);

15h – Corumbaense FC/FUNEC x Novo FC (Arthur Marinho );

15h – Ícaro FC x AA Portuguesa (Campão).

No futsal, o Pezão/UCDB joga contra o Londrina, às 17h, no Ginásio Guanandizão, pela LFF (Liga Feminina de Futsal), com entrada de graça.

Domingo, dia de decisão no Estadual Série A, às 15h, entre Operário e Dourados, no Jacques da Luz, também será dia de Copa da Madrugada, a partir das 5h, no Rádio Clube.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também