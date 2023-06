Agora vai! Organização afirma que jogo com Éder Militão vai acontecer no Morenão

A cinco dias do amistoso beneficente "Amigos Contra A Fome", com a presença do zagueiro Éder Militão, a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) respondeu o ofício de solicitação para uso do estádio Morenão, o qual havia sido enviado pela Fundesporte (Fundação de Desporto Lazer de Mato Grosso do Sul), a pedido da organização do evento. O grande jogo está marcado para a próxima terça-feira (27), às 20h30.

Ao JD1, a organização afirmou já ter comparecido na Universidade para ajustar a liberação do local. "Já estivemos com a reitoria da UFMS, onde conversamos e foi tudo encaminhado, o ofício, o pedido, tudo devidamente assinado. A questão do Corpo de Bombeiros, não está havendo empecilho algum, pelo contrário, eles estão nos ajudando. Só falta terminarmos algumas melhorias para apresentar para o Bombeiro, e eles concederem o laudo", relatou à reportagem.

Vale destacar que, segundo ainda a organização do evento, o laudo que será concedido para o amistoso beneficente será apenas para uso da data. "É algo exclusivo, só para o jogo mesmo, será provisório", ressaltou.

Em um documento da UFMS, a Universidade reafirmou que o Estádio "encontra-se sem alvará de funcionamento e está em reforma". No entanto, se mostrou apoiadora da ação esportiva e social, abrindo espaço para o uso do estádio na data programada.

"Para acordarmos sobre as benfeitorias e adequações que devem ser feitas para o uso do espaço, sem prejuízo para o público esperado. Além disso, faz-se necessário que os organizadores assinem nosso Termo de Autorização de Uso do Espaço Físico, instrumento legal necessário para viabilizarmos a autorização do uso do Estádio", ponderou em nota.

Adequações

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma vistoria inicial foi realizada no Morenão na última segunda-feira (19), sendo avaliada a necessidade de adequações nas saídas de emergência para o público e isolamento de áreas em obra.

Uma nova avaliação está programada para a próxima segunda-feira (26), um dia antes do evento, afim de garantir a liberação, mediante o cumprimento das adequações.

Se as modificações forem cumpridas, a expectativa do Corpo de Bombeiros é que seja liberada a entrada de até 15 mil pessoas, entre as cadeiras e a arquibancada coberta, dependendo dos reparos realizados.

