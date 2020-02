Águia Negra empata, mas segue líder no campeonato

A quarta rodada da primeira fase do campeonato de futebol sul-mato-grossense 2020 aconteceu neste último final de semana, com jogos rolando em Aquidauana, Ponta Porã e Costa Rica.

O líder na classificação, o Águia Negra, time de Rio Brilhante, empatou em 2x2 fora de casa com o Costa Rica neste domingo (16) no estádio municipal Laerte Paes Coelho.

O Ponta Porã Sociedade Esportiva recebeu em casa o Maracaju Atlético Clube e venceu de 2x0 no estádio municipal Aral Moreira.

O clube de Campo Grande, Comercial, perdeu fora de casa por 1x0 para o Aquidauanense no estádio da Noroeste. Apesar da derrota, time campo-grandense continua entre os cincos primeiros do campeonato.

A classificação está sendo liderada por Águia Negra com 10 pontos, seguida do Costa Rica com 8 pontos, na terceira posição está o Operário com 7 pontos, Aquidauanense também com 7 pontos e Comercial com 4 pontos.

Confira a tabela completa:

