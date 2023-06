Amistoso: Seleção Brasileira joga contra Guiné neste sábado

Hoje é dia de acompanhar o jogo do Brasil! A Seleção Brasileira entra em campo contra a Guiné para mais uma partida e para tentar a primeira vitória após a Copa do Mundo 2022. O confronto será transmitido ao vivo pela TV aberta.

O jogo do Brasil acontecerá no RCDE Stadium, em Barcelona, na Espanha, e terá início às 15h30 (MS). Vale lembrar que no último amistoso, o Brasil enfrentou uma derrota por 2 a 1 contra Marrocos.

O técnico interino Ramon Menezes continuará comandando a equipe, enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) busca um nome definitivo para assumir o posto de treinador.

