Após 10 anos, Palmeiras encerra parceria com Crefisa e anuncia novo patrocinador máster

O Palmeiras assinou, na madrugada desta terça-feira (24), véspera de Natal, o contrato com a Sportingbet como novo patrocinador máster do clube a partir de 2025.

Serão três anos de vínculo, com possibilidade de renovação por mais um ano. Em relação a valores, o contrato corresponde a cerca de R$ 170 milhões por ano, incluindo valores fixos, em cerca de R$ 100 milhões, e de bônus - atingidos com base em metas, como conquista de títulos.

O acordo também prevê o aumento do valor fixo com base nas taxas de inflação do Brasil ao longo dos anos. A ausência na correção de valores vinha sendo uma das principais críticas sobre o contrato de patrocínio da Crefisa e FAM - empresas da presidente Leila Pereira - com o Palmeiras.

O acordo anterior não previu reajuste ou correção nos pagamentos desde o início de 2019, quando a parceria foi renovada e depois em novo contrato, sob os mesmos termos e valores, em julho de 2021.

O lançamento formal da Sportingbet como nova patrocinadora está previsto para acontecer ainda no início de janeiro. O acerto marca a saída da Crefisa após 10 anos de parceria.

O Verdão ainda tem a manga, a omoplata e a barra da camisa em aberto para receber outras marcas, e a expectativa é de que o valor do uniforme ultrapasse os R$ 200 milhões.

