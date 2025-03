ApÃ³s classificaÃ§Ã£o para final, OperÃ¡rio pÃµe ingressos a R$ 20

O Operário, clube de Campo Grande, decidiu abaixar os preços dos ingressos e colocar o bilhete a R$ 20, para lotar o estádio Jacques da Luz, na Moreninha, para a primeira partida da final do estadual Sul-Mato-Grossense contra o Ivinhema.

O primeiro jogo acontecerá no próximo sábado, dia 29, às 18h. No anúncio divulgado nas redes sociais longo da manhã desta segunda-feira (24), um dia após a classificação para a final, o clube ressaltou a importância da presença da torcida.

"É hora de lotar as arquibancadas e empurrar o Galo com garra, amor e tradição. A força da nossa torcida faz a diferença, e queremos o Jacques da Luz pulsando do início ao fim", disse o clube.

O Operário garantiu a classificação para a final após vencer o FC Pantanal pelo placar de 2 a 1. O Ivinhema, outro finalista, superou o Águia Negra com direito a goleada no domingo pelo placar de 4 a 1.

Para garantir o ingresso, basta clicar aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também