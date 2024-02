Após manutenção, Jacques da Luz deve ser liberado 28 de fevereiro para a Copa do Brasil

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza a manutenção do estádio do Parque Jacques da Luz, no Bairro Moreninha ll, com previsão de que o campo seja liberado a partir do dia 28 de fevereiro, a tempo para o jogo de estreia do Operário Futebol Clube na Copa do Brasil.

Estão sendo realizados diversos tratamentos no estádio, abrangendo controle de pragas, adubação com terra e adubo mineral, aplicação de calcário para aliviar cupim e corrigir a acidez do gramado, irrigação ostensiva, escavação para replantio de grama e a instalação de um novo sistema de irrigação.

“Estamos trabalhando todos os dias, intensamente, para entregarmos o campo e o estádio nas melhores condições, para os atletas e os amantes do futebol, que vêm ao estádio, que é o mais importante palco do nosso futebol, prestigiar as competições que sediamos”, ressaltou Nelson Barros, gestor do parque.

“A Funesp está comprometida em garantir que nossas instalações esportivas e áreas públicas de lazer tenham totais condições de atender aos munícipes, permitindo que as competições e os momentos de recreação aconteçam de maneira plena e segura”, disse, afirmou o diretor-presidente da Fundação.

Com toda a documentação regularizada junto às instituições reguladoras, o estádio teve reformulações em sua estrutura como a troca de lâmpadas comuns por Led, pintura e manutenção da rede hidráulica e elétrica.

Estreia do Operário na Copa do Brasil

A Copa do Brasil começa no dia 20 de fevereiro com três partidas definidas por sorteio. Nesta etapa, 80 times entram em campo e a definição do classificado será em jogo único, de acordo com a posição inferior no Ranking Nacional de Clubes (RNC) em relação ao adversário.

No dia 28, Operário FC e Operário Ferroviário, de Ponta Grossa entram em campo para decidir quem avança. Ainda não tem horário definido.

Deixe seu Comentário

Leia Também